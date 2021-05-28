فرنسا: مقتل متطرف طعن شرطية غرب البلاد

لاشابل سور إردر (رويترز)

أكدت الشرطة الفرنسية، أمس، أن رجلا طعن شرطية بسكين وألحق بها إصابات بالغة في بلدة لاشابل سور إردر بغرب فرنسا، أمس، وتوفي في وقت لاحق، إثر تبادل لإطلاق النار مع أفرادها.

وجرت محاصرة المهاجم بعد ملاحقة شاركت فيها طائرتان هليكوبتر، وأكثر 200 شرطي.

وقالت الشرطة: إن تبادلاً لإطلاق النار وقع أثناء محاولة رجالها اعتقاله، مضيفة: إنه توفي بعد قليل، فيما أُصيب شرطيان. وذكرت قناة «بي إف إم» التلفزيونية أن الشرطية المصابة في حالة حرجة.

وتوجه وزير الداخلية جيرالد دارمانان على «تويتر» إنه سيتوجه إلى مكان الحادث.

وقال الوزير دارمانان: «إن الرجل كان يتبع ممارسات متطرفة في السجن».

وأضاف للصحفيين: إن المشتبه به فرنسي ولد في فرنسا.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي، المعني بقضايا مكافحة الإرهاب: إنه يتابع الموقف، لكنه لا يقود التحقيق الآن.

وتأتي الواقعة بعد مرور شهر على قيام تونسي بقتل موظفة إدارية في الشرطة بسكين قرب باريس، بعد أن شاهد مقاطع فيديو تمجد الأعمال الإرهابية، قبل شن الهجوم مباشرة.

وفرّ الرجل، الذي قالت الشرطة: إنه سرق مسدس الشرطية المصابة، في سيارة قبل أن يضطر لمواصلة الهرب على قدميه بعد حادث تعرضت له السيارة.

وذكرت صحيفة «كويست فرانس» المحلية أنه تم تعقبه وحصاره في غابة قرب لاشابل سور إردر. وقال مصدر بالشرطة: إنه فتح النار على الضباط.

ووفرت الشرطة الحماية للمدارس أثناء المطاردة في المنطقة، التي تقع شمالي مدينة نانت.