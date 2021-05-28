إدارة بايدن تتمسك بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة

واشنطن (وكالات)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أنها قررت عدم العودة إلى معاهدة «الأجواء المفتوحة»، التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن روسيا انتهكتها.

وكان من المفترض أن تبني الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أعقاب الحرب الباردة، الثقة عبر السماح للقوتين والأطراف المتحالفة معهما بمراقبة المجال الجوي لبعضها البعض.

وانسحب ترامب منها في نوفمبر الماضي.

وأفاد ناطق باسم الخارجية الأميركية، أمس، «تأسف الولايات المتحدة لتقويض انتهاكات روسيا معاهدة الأجواء المفتوحة».

وأضاف: «في ختام مراجعتها للمعاهدة، لا تنوي الولايات المتحدة بالتالي السعي للعودة إليها».

من جهتها، اعتبرت روسيا، أمس، أن قرار الولايات المتحدة عدم العودة إلى الاتفاقية «خطأ سياسياً».