الرئيس السوري يلقي أول خطاب بعد إعادة انتخابه

ألقى الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الجمعة، أول خطاب له بعد إعلان إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الأسد إن "اختيار الشعبِ لي لأقوم بخدمته في الفترة الدستورية القادمة هو شرف عظيم لا يرقى إليه سوى شرف الانتماء لهذا الشعب.. ليس بالهوية فقط، وإنما بالتطلعاتِ والأفكار والقيمِ والعادات".

وأصاف الأسد أن ما قام به مواطنوه خلال الانتخابات الرئاسية السورية بمثابة "ثورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حقيقي لا مجازي، ثورة ضد الإرهاب والخيانة والانحطاط الأخلاقي".

وأوضح، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السوري بعد يوم من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية "(لقد) عرّفتم الثورة وأعدتم إليها ألقها"، مضيفا "أنقذتم سمعتها وأعدتم إطلاقها".

ويؤدي الأسد، البالغ من العمر 55 عاما، القسم في 15 يوليو القادم لبدء ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات.

كانت السلطات السورية أعلنت، مساء أمس الخميس، فوز الأسد بنسبة 95.1 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء.