هل تعود مفاوضات سد النهضة قبل الملء الثاني؟.. خبير يجيب

شعبان بلال (القاهرة)

توقع خبير مائي عودة مفاوضات سد النهضة بين دول مصر والسودان وإثيوبيا قبل الملء الثاني للسد للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي إن من المتوقع أن تدفع إلى ذلك الجهود، التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وكذلك الولايات المتحدة عبر زيارة وزير خارجيتها إلى القاهرة وقبلها زيارة المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي إلى الدول الثلاث.

وأوضح أن هناك شعوراً لدى المجتمع الدولي وخاصة أميركا بخطورة الموقف وضرورة عودة المفاوضات للوصول إلى أي اتفاق قبل الملء الثاني للسد، مشيراً إلى أنه من المتوقع التركيز في المفاوضات على الملء الثاني الذي تنوي إثيوبيا البدء فيه خلال موسم الفيضان في يونيو المقبل.

وأرجع شراقي تأخر عودة مفاوضات سد النهضة إلى تعرض الكونغو الديمقراطية لانفجار بركان تسبب في وفاة العشرات وإصابة وتشرد آخرين، موضحاً أن ذلك ما شغل الرئيس الكونغولي عن الدعوة لعقد جلسات مفاوضات حول سد النهضة.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ أبريل الماضي، بعد عدم نجاح الدول الثلاث في تحقيق نتائج خلال جولة مباحثات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مستوى وزراء الخارجية والري.

وقبل أيام، أبدى السودان قلقه من بدء إثيوبيا فعليا الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، حيث أكد رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة الإثيوبي مصطفى حسين الزبير أن إثيوبيا بدأت في الملء الثاني مما يشكل أول مخالفة، متوقعاً أن يكتمل الملء الثاني نهائياً في يوليو وأغسطس المقبلين.