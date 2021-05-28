وفاة 32 نائباً برلمانياً بكورونا في هذه الدولة

أدى تفشى فيروس كورونا المستجد في إحدى الدول الأفريقية إلى وفاة 32 نائبا في البرلمان.

وقال نائب رئيس البرلمان في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن النواب توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة.

ويمثل هذا العدد نحو خمسة بالمئة من مجموع النواب.

وعلى الرغم من أن الكونجو أعلنت أعدادا منخفضة نسبيا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد اجتاح المرض أروقة السلطة وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان وسياسيين بارزين.

وقال جان مارك كابوند، النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان "وفقا لأحدث بيان تصدره الحكومة، بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، بينما بلغت الوفيات 780 بينهم 32 من أعضاء البرلمان".

وعلى الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان إلا أن بعض الأعضاء يتجاهلون ذلك في بعض الأحيان عند تجمعهم.