«الأوروبية للأدوية» توافق على لقاح كورونا للأطفال

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد لفئة عمرية من الأطفال.

وقال مصدر في الوكالة إن الهيئة، المكلفة بتنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، وافقت على استخدام لقاح «بيونتك-فايزر» للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما.

بذلك، يصبح هذا اللقاح هو الأول الذي يحصل على الضوء الأخضر لتطعيمن الأطفال ضد هذا الوباء في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة ماركو كافاليري الصحافيين «كما كان متوقعا، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر-بيونتك للأطفال ولليافعين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12 و15 عاما».

وأضاف أن بيانات الاختبارات السريرية «تظهر حقا أن اللقاح يقي بشكل كبير» الفئات الأصغر سنا.

وكان استخدام اللقاح، الذي تنتجه شركة «فايزر» الأميركية العملاقة بالاشتراك مع «بيونتك» الألمانية مقتصرا حتى الآن على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وأكدت «فايزر» وشريكتها «بيونتك» في مارس الماضي أن لقاحهما، المكوّن من جرعتين، أثبت أنه آمن وفعال خلال اختبار جرى على 2260 شخصا تبلغ أعمارهم ما بين 12-15 عاما.

وأفادت إمير كوك، مديرة وكالة الأدوية الأوروبية الصحف الأوروبية في 11 مايو الجاري أن الهيئة تلّقت بيانات بيونتك-فايزر و«وُعدنا ببيانات من الاختبارات السريرية والدراسة التي تمّت في كندا في غضون الأسبوعين المقبلين، وسنسرّع تقييمنا».