«الصحة العالمية»: تطعيم هذه النسبة من البشر يقضي على كورونا

حددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، نسبة مئوية من سكان العالم يؤدي تطعيمها إلى القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد.

وحذّر هانز كلوغه مدير الفرع الأوروبي للمنظمة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز جائحة كوفيد-19 قبل تطعيم 70 في المئة من سكان العالم.

وقال في مقثابلة صحفية «سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70 في المئة على الأقل»، مشيرا إلى أن وتيرة التطعيم ضد الجائحة في أوروبا لا تزال «بطيئة جدا».

وأعرب مدير فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا عن قلقه حيال ظهور نسخ متحوّرة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى من تلك السابقة.

وقال «نعرف مثلا بأن بي.1617 (المتحوّرة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحوّرة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة» من الفيروس، لكنه شدد على أن اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية من الفيروس.

وأكد ضرورة تسريع وتيرة التطعيم لوضع حد للوباء الذي طال أمده «أكثر مما كان متوقعا».

وأفاد «خلال أي وباء، السرعة مهمة»، مشيرا إلى غياب هذا العامل في بداية انتشار كوفيد.

وتابع «الوقت يدهمنا... علينا تسريع وتيرة (حملة التطعيم)، علينا زيادة عدد اللقاحات» المتاحة.

ويذكر أنه في المناطق الـ53 التي تعدّها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا، تلقى 26 في المئة من السكان جرعة أولى من اللقاحات.

وتلقى 36,6 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بحسب تعداد يستند إلى إحصاءات رسمية بينما تم تطعيم 16,9 في المئة بشكل كامل.