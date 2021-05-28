تعرض سفينة لأعطال في قناة السويس

قالت مصادر في هيئة قناة السويس المصرية إن سفينة لنقل الحاويات تعطلت في الممر المائي، اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن محركات السفينة "ميرسك إميرالد" تعرضت لأعطال قرب مدينة الإسماعيلية خلال مرورها جنوباً.لكن جرى قطرها لإجراء الإصلاحات دون أي تأثير على الملاحة البحرية.وذكرت شركة "ليث" للتوكيلات الملاحية أن الملاحة داخل القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

كانت سفينة الحاويات "إيفر جيفن" جنحت في القناة في مارس الماضي وعطلت لمدة أيام حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية.