دولة آسيوية تفرض "إغلاقا كاملا" بسبب تفشي كورونا

رغم أنه يشهد تراجعا كبيرا في العديد من الدول بفضل حملات التطعيم، إلا أن إصابات فيروس كورونا المستجد تشهد ارتفاعا في بعض الدول الآسيوية.

وقد اضطر هذا الارتفاع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة. فقد أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الجمعة، فرض "إغلاق كامل" في أنحاء البلاد بدءا من يونيو مع بلوغ أعداد المصابين بفيروس كورونا مستويات قياسية.وقال محيي الدين إن الإغلاق، الأشد صرامة الذي سيبدأ من الأول وحتى 14 يونيو، سيطبق على كل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ولن يُستثنى من ذلك إلى الخدمات الضرورية.

وتزايد تفشي مرض كوفيد-19 في ماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع الأخيرة ويعود السبب جزئيا إلى السلالات المتحورة من الفيروس التي تنتقل بسرعة شديدة.

وأوضح محيي الدين، في بيان، أنه "في ضوء الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات اليومية الذي أظهر اتجاها تصاعديا على نحو كبير، أصبحت قدرة المستشفيات في أنحاء البلاد محدودة في معالجة مرضى كوفيد-19".

وسجلت ماليزيا 8290 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، وهو رابع يوم على التوالي تسجل فيه الإصابات أعدادا قياسية ليصل العدد الإجمالي إلى 549514.

كما سجلت 61 وفاة جراء الفيروس اليوم الجمعة.