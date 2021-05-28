تحاول تهريب سلاح خطير من مطار

أعلنت السلطات الأمنية، اليوم الجمعة، ضبط سلاح بحوزة مسافرة قادمة من إحدى دول أفريقيا جنوب الصحراء، أثناء عمليات تفتيش في مطار تونس قرطاج الدولي.

وأفادت وزارة الداخلية بأن ضباط الجمارك وشرطة الحدود أحبطوا محاولة تهريب سلاح من نوع «كلاشينكوف» داخل أمتعة المسافرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه عثر على السلاح الناري كلاشينكوف بعد إخضاع أمتعة المسافرة المذكورة للتفتيش الدقيق من قبل أعوان الجمارك.

يجري التحقيق مع المرأة حيث لم تتضح الوجهة التي كان ستقصدها بعد تونس وما إذا كانت لها ارتباطات مع تنظيم إرهابي أو عناصر متشددة.