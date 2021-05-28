يتطور بشكل لا يمكن توقعه.. خبير بريطاني يحذر من كورونا

حذّر خبير بريطاني من ظهور "تحورات خارقة" لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يتطور باستمرار بشكل لا يمكن توقعه.

وأضاف رافي غوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة كامبريدج، بأنه ومع حصول عدد كبير من الأشخاص حول العالم على اللقاحات المضادة للمرض، إلا أن الفيروس سيحاول كما لفت إلى أن كورونا بات يتطور باستمرار وبشكل لا يمكن التنبؤ به، مشدداً على أنه يجب ألا نكون مفرطين في الثقة بأننا أصبحنا محميين منه في أي مرحلة، وذلك وفق ما نقله موقع العربية عن صحيفة "الإندبندنت البريطانية".

وأشار إلى أن ما حدث للفيروس من تحورات هو فقط البداية، معتقداً أننا سنرى في المستقبل تحورات خارقة منه، حيث سيدفعه ازدياد مقدار الضغط عليه وتطوير مزيد من اللقاحات المضادة له إلى محاولة التكيف مع الوضع بأي شكل.

ونوّه إلى أن الحل أمام هذه التطورات يكمن بالضغط على مطوري اللقاحات لإنتاج عينات جديدة تتماشى مع النسخ المطورة من الفيروس، ليكون أمامنا حلول نستعد من خلالها للمستقبل.