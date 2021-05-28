منح ترخيص طارئ لهذا اللقاح!

قالت السلطات الصحية في المكسيك، إن البلاد رخصت الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة جونسون أند جونسون عملاق صناعة الادوية الأميركية.

وقالت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية (كوفيبريس) إنها رخصت لقاحات جونسون أند جونسون للاستخدام الطارئ في أعقاب أراء متعددة لخبراء.

وغرد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عبر تويتر " بداية من اليوم فإن المكسيك لديها خيار إضافي آخر للقاح مضاد لكوفيد19-".

وغرد نائب وزير الصحة هوجو لوبيز-جاتيل "هناك دائما أخبارا جيدة بالحصول على المزيد من التراخيص للقاحات آمنة وفعالة بجودة عالية".

وكانت كوفيبريس قد رخصت سابقا باستخدام لقاحات أسترازينيكا وفايزر/بيونتك والروسي سبوتنيك في والهندي كوفاكسين واللقاحات التي طورتها الشركات الصينية كانسينو وسينوفاك.

وتلقت المكسيك يوم الخميس 2ر2 مليون جرعة من لقاح أسترازينكيا من خلال برنامك كوفاكس لعدالة توزيع لقاح كورونا علاوة على 585 مليون جرعة من لقاح فايزر، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

وكانت المكسيك أول دولة في أميركا اللاتينية تبدأ في حملة التطعيم خلال أعياد رأس السنة. وتم تقديم 5ر28 مليون جرعة لقاح حتى الأن، وحصل 20 مليون مواطن على الأقل عل جرعة واحدة من اللقاح من بين إجمالي السكان البالغ عددهم 127 مليون نسمة تقريبا.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات الناتجية عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتجاوزت بالفعل رقم 200 الف حالة وفاة رسميا في مارس الماضي. وسجلت المكسيك 240 ألف حالة وفاة تقريبا وأكثر من 5ر2 مليون إصابة منذ بداية الجائحة.