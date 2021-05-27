البابا يعرب عن تضامنه مع لبنان

بيروت (وكالات)

أعرب البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثولوكية عن تضامنه مع لبنان، مشيراً إلى أنه يصلي لكي يدعم روح الحكمة الرئيس اللبناني ميشال عون.

جاء ذلك في رسالة وجهها أمس، إلى الرئيس عون، حسب بيان صحفي للرئاسة اللبنانية.

وأكد البابا فرنسيس، في رسالته، «أن الشر والموت لا يمكن أن تكون لهما الكلمة النهائية في مسار الحياة»، مشدداً على «أنّ الايمان بالقيامة يضع في قلوبنا قوة الارتداد من أجل بناء عالم أفضل». ولفت إلى أنه يصلي لكي «يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية ميشال عون ومعاونيه، ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء».