«الجامعة» ترحب بقرار إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

القاهرة (وكالات)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، بقرار الولايات المتحدة إعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية، معتبراً إياه خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين واشنطن والجانب الفلسطيني.

وقال أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية إن «مثل هذه الخطوة تعد تصحيحاً لخطأ أقدمت عليه الإدارة السابقة بقرارها إغلاق القنصلية التي ظلت لعقود طويلة جسراً دبلوماسياً بين الولايات المتحدة وفلسطين».

وأكد أبو الغيط أن الخطوة الأميركية تعكس نهجاً إيجابياً لدى الإدارة الأميركية الحالية خاصة لجهة الاعتراف الواضح بحل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على أن القدس الشرقية تقع ضمن الأراضي التي احتلت في عام 1967 وتمثل عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأضاف أن «إعادة فتح القنصلية الأميركية في المدينة المحتلة يعكس إدراكاً أميركياً بأهمية الحفاظ على أسس حل الدولتين التي صارت تتعرض لتآكل متزايد جراء الإجراءات الإسرائيلية التقييدية والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي».