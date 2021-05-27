أفغانستان: مقتل 4 مدنيين في هجوم لـ«طالبان» شمالي البلاد

كابول (وكالات)

أعلنت أفغانستان أمس، مقتل 4 مدنيين على الأقل وجرح 6 آخرين في هجوم بقذائف الهاون شنه مسلحو حركة «طالبان» في إقليم «فارياب» شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم رئيس شرطة الإقليم عبد الكريم يوريش في بيان إن «هجوماً بقذائف الهاون شنه مسلحو طالبان أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل وجرح 6 آخرين». وأضاف أن الهجوم وقع في منطقة «قيسار»، مبيناً أن المصابين بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وأشار إلى أن مسلحي «طالبان» أرادوا استهداف أفراد قوة الأمن في الهجوم بيد أن معظم الضحايا من المدنيين، فيما لم تعلق «طالبان» على الهجوم.