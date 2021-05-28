الجيش اليمني يدك تجمعات «الحوثي» في مأرب والضالع

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استهدفت مدفعية الجيش اليمني تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران بالأطراف الغربية لمحافظة مأرب. وأكد مصدر عسكري أن القصف المدفعي استهدف مجاميع للميليشيات الحوثية كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة «الكسارة»، موضحاً أن القصف أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.وفي جبهة «العبدية»، بالأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة، قُتل وجُرح عدد من العناصر الحوثية، جراء استهداف قوات الجيش تجمعاً للميليشيات في الجبهة.

وفي السياق، دكّت قوات الجيش في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، تجمعًا لميليشيات الحوثي شمالي المحافظة وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح. واستهدف القصف مركز تجمع لعناصر الميليشيات في منطقة «مفرق حجلان» بجبهة «مريس»، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، علاوة على تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في المعدات والعتاد القتالي.

إلى ذلك، أسفر انفجار مجموعة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في محافظتي حجة والبيضاء، عن نفوق عدد من الإبل والمواشي.

وبحسب المرصد اليمني للألغام، فقد نفق عدد من الإبل بانفجار ألغام زرعها ‎الحوثيون في مديرية «حرض» بمحافظة حجة، دون الكشف عن حصيلة الإبل النافقة. وأضاف المرصد بأن انفجار عبوات ناسفة في منطقة «أبو صريمة» بمديرية «القريشية» في البيضاء، أسفر هو الآخر عن نفوق نحو 20 رأسا من الماشية.

وفي الحديدة، استهدف هجومٌ نفذته الميليشيات الحوثية أمس، بطائرة مسيرة مفخخة، محيط مدرسة في مديرية «التحيتا»، ما أسفر عن إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة.

وشاهد السكان طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي تستهدف موقعاً يتجمع فيه الأطفال قرب مدرسة الثورة في المديرية، حيث دوى انفجار عنيف إثر اصطدام الطائرة بالأرض وانفجارها بين الأطفال الذين كانوا يتجمعون للعب.

وأفاد مصدر حقوقي بأن المصابين هم صلاح الدين فرج منصوب (8 أعوام)، رمزي فرج منصوب (13 عام)، إبراهيم فرج منصوب (14 عام)، أنس عبده محمد ناصر فضل (11 عام).

وأكد مصدر طبي أن المصابين الأربعة تلقوا الإسعافات الأولية في مستشفى ميداني بالتحيتا، وبعد ذلك نُقلوا إلى مشفى «الخوخة».

وأوضح المصدر أن الإصابات متأرجحة بين المتوسطة والخطيرة، إذ تعرض بعض الأطفال للإصابة بشظايا في الأقدام والسيقان، وواحد على الأقل أصيب بجرح عميق نتيجة شظايا إصابته في الصدر ووصفت حالته بالحرجة.

وكبدت القوات المشتركة، أمس، ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية في جبهة «التحيتا» رداً على الجريمة بحق الأطفال.

وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في مدينة التحيتا وجهت ضربات مركزة على ثكنات وأوكار للميليشيات في مناطق نائية جنوب شرق مركز المديرية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة ووقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وزادت وتيرة الهجمات الحوثية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة، ضد المدنيين في الأسواق والأحياء السكنية، خاصة جنوب محافظة الحديدة التي شهدت قبل أيام جريمة مماثلة استهدفت سوقًا شعبيًا في الدريهمي وأوقعت ضحايا.