40 مليون دولار منحة أميركية للأردن

جمال إبراهيم (عمّان)

تعهدت الحكومة الأميركية بتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار للحكومة الأردنية بموجب اتفاقية وقعتها مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني حازم رحاحلة.

وبحسب التعهد فإن المنحة ستقدم لبرنامج «استدامة» المنبثق عن مؤسسة «الضمان الاجتماعي»، للمحافظة على استقرار العمالة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة «كورونا» ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي. وقالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين: «تدعم حكومة الولايات المتحدة برنامج استدامة لمساعدة الشركات على بقاء الموظفين على رأس عملهم».

ويُشار إلى أن مساهمة الولايات المتحدة تصل إلى 40 مليون دولار أميركي تشكّل أكثر من 40% من التمويل المتوقع من المانحين لهذا البرنامج.