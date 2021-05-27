البرلمان العربي يدعو إلى استراتيجية موحدة لتوزيع اللقاحات

القاهرة (وكالات)

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إلى بلورة استراتيجية عمل للتوصل إلى خطة عالمية موحدة لضمان التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا «كوفيد- 19» على جميع شعوب العالم خاصة الدول النامية والأقل قدرة على تحمل تكاليفها.

وذكر البرلمان العربي في بيان أمس، أن ذلك جاء في كلمة للعسومي إلى الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها الـ 142 التي تعقد افتراضياً حول موضوع «التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات».

وأشار إلى أن مثل هذه الخطة العالمية يجب أن تكون بمشاركة الاتحاد البرلماني الدولي باعتباره المنظمة البرلمانية الأم التي تضم ممثلي شعوب العالم وكل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وشدد على أن التضامن الدولي يعد مطلبا رئيسيا للخروج الآمن من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال إن البرلمانيين أصبح لهم دور محوري في التعافي من تلك الجائحة من خلال تطوير التشريعات الداعمة للسياسات التنموية المستدامة ومساندة القطاعات الأكثر تضرراً لضمان عودة الاقتصاد العالمي إلى سابق عهده. ولفت إلى أن البرلمان العربي اتخذ عدداً من الخطوات الهامة على الصعيد التشريعي من خلال العمل على عدد من القوانين العربية الموحدة لدعم الجهود البرلمانية والحكومية للتعافي من الجائحة، وذلك انطلاقا من دوره في التعامل مع التداعيات المختلفة لجائحة كورونا والتخفيف من آثارها على الشعوب العربية.

وأشار العسومي إلى أن البرلمان العربي ساهم أيضا في تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية الدولية بشأن التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال مشاركته بوفود برلمانية في كافة الفعاليات التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بهذا الشأن.

ولفت إلى أن البرلمان العربي أطلق عدداً من المبادرات الهامة التي استهدفت بشكل أساسي التوظيف الأمثل لطاقات الشباب وتعزيز قدراتهم في التعافي من الجائحة.