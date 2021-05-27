فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صبّاغ، مساء اليوم، فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات بعد حصوله على 95.1% من الأصوات في الانتخابات.

وقال صبّاغ، في تصريح بثّ التلفزيون الرسمي وقائعه مباشرة على الهواء، إنّ بشار الأسد "فاز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية" بعد حصوله "على 13,540,860 صوتاً، بنسبة مقدارها 95.1 بالمئة من عدد أصوات المقترعين الصحيحة" التي زادت عن 14 مليون مقترعاً، مشيراً إلى أنّ نسبة الإقبال بلغت 78.4%.

كانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلت، في وقت سابق، عن مصادر في اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن الرئيس بشار الأسد (55 عاماً) فاز بالانتخابات بنسبة بلغت 95,1 % من الأصوات.

وأغلقت صناديق الاقتراع منتصف ليل الأربعاء-الخميس بعد يوم طويل من انتخابات هي الثانية منذ اندلاع النزاع في سوريا.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات، مساء الخميس «انتهاء عملية فرز الأصوات في أغلب المحافظات».

وكانت الانتخابات جرت، أمس الأربعاء.