وزير بريطاني ينفي ما قيل عنه

نفى وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الخميس، اتهامامت وجهت له من قبل مساعد سابق لرئيس الوزراء.

واتهم دومينيك كامينجز، المساعد السابق لبوريس جونسون، الوزير هانكوك بأنه كذب على الجميع في العديد من المناسبات، بما في ذلك في اجتماعات حكومية وعلى الملأ.

ومثُل هانكوك أمام مجلس العموم، اليوم، للدفاع عن نفسه بعد الاتهامات التي أثارها كامينجز، والذي قال إنه كان دعا إلى إقالة هانكوك عدة مرات العام الماضي.

وشغل كامينجز منصب كبير مستشاري جونسون من يوليو 2019 إلى نوفمبر 2020. وقدم له استشارات حول كيفية التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد عندما ضرب بريطانيا في مارس من العام الماضي.

ورداً على سؤال من برلمانيين، أمس الأربعاء، حول تقييمه لإدارة وزارة الصحة البريطانية لفترة الجائحة العام الماضي، قال كامينجز: «أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين خذلتهم القيادة العليا بشكل رهيب. وأعتقد أنه كان يتعين إقالة وزير الصحة (هانكوك) فيما لا يقل عن 15 إلى 20 موقفاً، بما في ذلك الكذب على الجميع في اجتماع تلو الآخر في الحكومة وعلى الملأ».

ورداً على هذه التهامات، قال هانكوك، أمام البرلمان اليوم: «المزاعم التي تمت إثارتها أمس... مزاعم خطيرة وأنا ممتن لوجودي بالمجلس لأؤكد رسمياً أن هذه المزاعم التي لا أساس لها وغير صحيحة».

وأضاف:«لطالما كنت صريحاً مع الناس طوال الوقت».