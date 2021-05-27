مصرف لبنان يحذر من عدم القدرة على توفير هذه المواد

حذر مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، من عدم القدرة على توفير المال من أجل استيراد بعض المواد الأساسية في ظل أزمة اقتصادية ضاعفها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المصرف إن الأدوية وغالبية بقية المستلزمات الطبية مفقودة في الصيدليات والمستشفيات. وأضاف أنه لا توجد احتياطيات كافية من العملة الصعبة لواردات المستلزمات الطبية.

وأوضح أنه لا يمكنه مواصلة الواردات من الاحتياجات الطبية المدعومة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للمصارف، مطالبا السلطات المعنية كافة بإيجاد الحل المناسب «لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة».

وسجل لبنان أكثر من 538 ألف إصابة بكورونا وأكثر من 7 آلاف وفاة.