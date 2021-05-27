السعودية: حادث تصادم بحري بين قاربين يسفر عن مقتل سيدة

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر بن غنام القريني، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام تلقى بلاغاً من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل، يوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث تصادم بحري بين قاربين للنزهة، مقابل شاطئ الفناتير، نتج عنه وفاة مقيمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن الحادث الذي وقع أمس الأول الثلاثاء أسفر أيضاً عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، داعياً ملاك الوسائط البحرية إلى التأكد من جاهزيتها للإبحار وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، متمنياً السلامة للجميع.