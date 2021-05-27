مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

سجلت مصر 1151 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلاً عن 43 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الأربعاء ارتفع إلى 257275 حالة، من بينها 14850 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 876 متعافياً من الفيروس خرجوا من المستشفيات

ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 188567 شخصاً.