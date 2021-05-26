هذه الدول تبدأ العمل بـ«الجواز الأخضر» يونيو المقبل

رحب المستشار سيباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا باتفاق الدول الأعضاء في القمة الأوروبية على إصدار «الجواز الأخضر» الرقمي الخاص بخلو الأفراد من فيروس كورونا، وقال: «أخيرا يمكن السفر بحرية مجددا بحلول الصيف».

وأعرب كورتس في تصريح له اليوم عن أمله في نجاح التطبيق الجديد الذي اعتبره حلا مناسبا يسمح للجميع باستعادة الحريات الأساسية والتمكن من السفر بحرية مجددا.

وقال: «من المطلوب تنفيذ منسق لضمان العودة السريعة إلى حرية السفر» وطالب بأن يصبح «الجواز الأخضر» حقيقة واقعة مطلع يوليو المقبل.

وعول رئيس وزراء النمسا على «الجواز الأخضر» لاسيما بالنسبة للدول السياحية مثل النمسا التي يعتمد العديد من الوظائف فيها على قطاع السياحة.

والجمعة، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على التفاصيل النهائية لإطلاق جواز سفر كورونا والقوانين المتعلقة به، والذي سيتم إطلاقه في آخر شهر يونيو المقبل.

وتضمنت الاتفاقية أن تكون لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الصلاحية لفرض ما ترى من قوانين حجر وفحوصات وخلافه فيما يتعلق بفيروس كورونا، بدلاً من الاتفاق على سياسة موحدة في هذا الشأن.

وسيتم تطبيق جواز سفر كورونا في جميع دول الاتحاد الأوروبي بدءاً من 26 يونيو، للتخفيف من قيود كورونا الحالية وفتح البلاد بطريقة منظمة ومنضبطة.