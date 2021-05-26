مساعدات تنموية إيطالية للأردن بقيمة 288 مليون دولار

جمال إبراهيم (عمّان)

وقعت الحكومتان الأردنية والإيطالية، أمس، اتفاقية البرنامج التأشيري للمساعدات التنموية الإيطالية للأردن للفترة ما بين 2021 - 2023 بقيمة 235 مليون يورو تعادل حوالي 288 مليون دولار.

وقال وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة ونائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مارينا سيرين في تصريح صحفي عقب توقيعهما على الاتفاقية أنه تم تخصيص حوالي 37 مليون دولار كمنحة من إجمالي قيمة اتفاقية برنامج المساعدات الإيطالية الجديد، والتي سيتم من خلالها تمويل مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين.

وتضم الاتفاقية أيضاً ترتيبات لمبادلة دين عام بمبلغ 24 مليون دولار لتمويل مشاريع تعزز من التنمية الشاملة والمستدامة، كما تضم كذلك قروض ميسرة بمبلغ 226 مليون دولار تخصص لقطاعات المياه والصحة والزراعة.