إقبال كثيف على التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية

دمشق (وكالات)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، أن الدولة لا تلتفت إلى ما تقوله الدول الغربية عن الانتخابات، وأن قيمة تلك الآراء تساوي صفراً، فيما شهدت أغلب مراكز الاقتراع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إقبالاً كثيفاً على التصويت في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس.

وأدلى الرئيس السوري بصوته في انتخابات الرئاسة في مركز اقتراع في دوما، المعقل السابق للمعارضة المسلحة، وهي جزء من منطقة الغوطة الشرقية التي تقع على مشارف العاصمة دمشق. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لانتخابات رئاسية هي الثانية منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من عقد من الزمن من شأنها أن تمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة لمدة 7 سنوات إضافية.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي، بينما عرض التلفزيون السوري لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد.

واتّخذ بشار الأسد عبارة «الأمل بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء على دوره المقبل في مرحلة إعادة الإعمار، بعد عقدين أمضاهما في سدّة الرئاسة.

وإلى جانب الأسد، يخوض مرشّحان السباق الرئاسي هما وزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله (2016 - 2020) وكان نائباً لمرتين والمحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل، وسبق أن شارك بين ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأممِ المتحدة في جنيف، والتي اتسمت بالفشل.