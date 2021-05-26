الأردن: يتعين الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس

عّمان (الاتحاد)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها، وعدم المساس به. وحذر عبد الله الثاني خلال استقباله أمس، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في عّمان، من استمرار محاولات التهجير المتكررة لأهالي عدد من أحياء القدس الشرقية.

وثمّن الملك عبد الله الثاني قرارات الإدارة الأميركية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس واستئناف دعم «الأونروا».

وصرح الملك بأن دور الولايات المتحدة محوري في الدفع نحو تحقيق السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، إلى العاصمة الأردنية عمان كآخر وجهة في الجولة الإقليمية التي يقوم بها حالياً بهدف ترسيخ التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.