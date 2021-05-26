سقوط مقذوفات «حوثية» على قرية حدودية في جازان

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

سقطت 5 قذائف أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على قرية حدودية في منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية دون أن تسفر عن إصابات، فيما أعلن الجيش اليمني سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات في معارك شهدتها جبهات القتال في محافظتي صعده ومأرب خلال الساعات الماضية، يأتي ذلك فيما أحبطت القوات المشتركة هجوما بريا وبحريا وشيكا للميليشيات استهدف تحقيق اختراق صوب مدينة الحديدة لعزل المناطق المحررة جنوب المدينة.

وأعلن نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم مهند بن جاسر زيلعي بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط 5 مقذوفات عسكرية بالقرب من الطريق العام للقرية، دون حدوث أي إصابات، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

إلى ذلك، كبد الجيش اليمني ميليشيات الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في مديرية «الصفراء» بمحافظة صعده.

وقال مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات التدخل السريع في الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية في «وادي عار» وجبال «البليسه» تكبدت خلالها الميليشيات الإنقلابية الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب تدمير معدات عسكرية تابعة لها.

وفي مأرب، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات من الجيش شنت قصفا مدفعيا استهدف تجمعات وتحركات معادية في جبهة «محزام ماس» شمال غرب المحافظة، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، في حين قُتل آخرون في قصف مماثل للجيش استهدف تجمعات وتحركات للمتمردين الحوثيين على امتداد جبهة «المشجح».

وفي الساحل الغربي، أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة أمس، عن إحباط هجوم بري وبحري وشيك لميليشيات الحوثي استهدف تحقيق اختراق صوب مدينة الحديدة لعزل المناطق المحررة جنوب المدينة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان إن «الميليشيات الحوثية حاولت استغلال إجازة عيد الفطر المبارك ورتبت لهجوم واسع على مواقع القوات المشتركة في حي منظر بمدينة الحديدة إلا أن يقظة القوات المشتركة المرابطة في قطاع منطقة منظر أحبطت الهجوم». وأوضح أن «وحدة من القوات المشتركة رصدت عنصر الاستطلاع المتقدم لميليشيات الحوثي والقبض عليه قبل إعطاء إشارة البدء بالهجوم»، مشيراً إلى أن عنصر الاستطلاع أوكلت له مهمة تسلل انتحارية على مرحلتين عبر قوارب الصيادين ثم إكمال المسافة سباحة حتى الوصول لمواقع القوات المشتركة في حي «منظر». وأضاف البيان أن اعترافات عنصر الاستطلاع كشفت عن تفاصيل خطة الهجوم الحوثي التي تم التحضير لها عبر محورين «بري - بحري».

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيانه أن خطة هجوم ميليشيات الحوثي على منطقة حي «المنظر» التي تم إحباطها انتهاك خطير لاتفاق السويد ومؤشر عن اتجاه الميليشيات لاختراق الاتفاق في أي وقت بهدف تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض.

ووجهت القوات المشتركة ضربات مركزة على أوكار وأهداف متحركة للميليشيات في جبهات الساحل الغربي جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.

وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة في قطاعات «المطار والصالح وكيلو 16» بمدينة الحديدة حققت إصابات مباشرة في أوكار الحوثيين بعد رصد دقيق لتحركات مسلحة والدفع بتعزيزات إلى تحصينات قرب خطوط التماس، كما أكد تدمير عربة متحركة تحمل سلاح ثقيل ومقتل عنصر على متنها بعد رصدها خلف كلية الهندسة بقطاع مدينة «الصالح» لحظة محاولتها استهداف موقع للقوات المشتركة.

وفي جبهتي «حيس» و«التحيتا» جنوب الحديدة، أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران للميليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين في مركزي المديريتين، وفقاً لذات المصدر.

وفي الضالع، أصيبت فتاة عندما تعرضت لاستهداف مباشر من قبل عناصر الميليشيات.

وأفادت مصادر محلية بأن القناة إيمان علي الليث، أصيبت بطلق ناري لميليشيات الحوثي الإرهابية أثناء عودتها من المزرعة إلى المنزل في قرية «الخرازة». وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيات الحوثية المواجدين في «حبيل العبدي» هم من أطلقوا النار على الفتاة بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وأفاد مصدر طبي بأن الفتاة أصيبت بطلق ناري اخترق الجانب الأيمن من صدرها.

وخلال الأيام الماضية أصيب 4 مدنيين من أهالي القرية ذاتها بنيران الحوثيين الذين يفرضون حصاراً على الأهالي في بعض أحياء القرية، ويستهدفون السكان بشكل مستمر.