روسيا تدعو اليمنيين إلى حوار وطني شامل

موسكو (وكالات)

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، اليمنيين إلى عقد حوار وطني شامل لحل أزمة اليمن وأعرب عن قلقه العميق لتردي الوضع الإنساني هناك.

وأشار لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده في ختام مباحثات أجراها مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى ضرورة خلق الظروف الملائمة لتمكين اليمنيين من التوصل إلى تسوية لمشاكلهم عبر الحوار الشامل على أساس الحلول الوسط.

وأكد أهمية دور الأمم المتحدة الأساسي في تسوية النزاع في اليمن مضيفاً أن الطريق لإقامة سلام وطيد في اليمن يمر عبر حوار شامل تشارك فيه جميع القوى الأساسية اليمنية.

وشدد على أن العملية التفاوضية القائمة على أساس مراعاة المصالح المتبادلة لا يمكن استبدالها بأي آلية أخرى. وأعرب لافروف عن القلق العميق لتردي الوضع الإنساني في اليمن وتفاقم أزمة البطالة والغذاء وانتشار الأمراض الخطيرة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا.

وأكد دعم روسيا للاقتراحات التي بلورها المبعوث الأممي إلى اليمن الخاصة بإعادة تشغيل مطار صنعاء وميناء الحديدة وضمان دفع رواتب العاملين في مؤسسات الدولة، معرباً عن الأسف لعدم التوصل إلى تسوية لهذه القضايا.

من جهته، أشاد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك بالدور الروسي في الجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن.

وقال ابن مبارك إن زيارته إلى موسكو تهدف إلى تعزيز الروابط الثنائية مع روسيا الاتحادية ودعم جهود الحكومة اليمنية لدفع عملية التسوية السياسية للنزاع في اليمن. وأضاف أن المباحثات تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية والوضع السياسي والعسكري في اليمن، مؤكداً عزم الحكومة اليمنية على مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن ومواصلة العملية التفاوضية على الرغم من المعيقات.