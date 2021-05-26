الرياض (وكالات)
التقى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.
وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه جريفيث في الرياض، حرص المملكة على دعم جهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار، والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة في اليمن، فيما نوّه المبعوث الأممي الخاص باليمن بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة في إطار سعيها لإنهاء الأزمة من خلال مبادرتها الشاملة التي تحظى بدعم كامل من الأمم المتحدة.
كما التقى نائب وزير الدفاع السعودي، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة لدعم المبادرة السعودية، وجهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.