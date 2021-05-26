دولة عربية تعفي الحاصلين على اللقاح من الحجر الإجباري

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، إعفاء الوافدين إلى البلاد ممن تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لكورونا من الخضوع للحجر الصحي الإجباري أو تقديم شهادة لتحليل سلبي لكورونا، بدءا من مطلع يونيو.

واشترطت السلطات، في بيان نشرته رئاسة الحكومة، على هؤلاء الوافدين تقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح من الجهات الصحية المختصة.

ويشمل الإعفاء أيضا من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ مدة لا تقل عن ستة أسابيع قبل موعد السفر، مع تقديم شهادة مسلمة من الجهات الصحية المختصة، بينما سيلزم الباقون بتقديم شهادات لتحليل سلبي لكورونا، مع الالتزام بالخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوع.

ويهدف قرار الإعفاء بشكل خاص إلى تخفيف الأعباء عن الآلاف من التونسيين المهاجرين الذين يستعدون للعودة إلى الوطن في فترة الصيف.

وبدأت بعض الوجهات السياحية في تونس باستقبال عدد محدود من الوفود السياحية عبر تطبيق بروتوكول صحي، بينما تأمل الحكومة تسريع حملة التطعيم لتشمل على الأقل ثلاثة ملايين شخص بنهاية يونيو.

ولم يتجاوز عدد من تلقوا اللقاح حتى يوم أمس الثلاثاء 832 ألف شخص في حين تلقى 271 ألفا و629 شخصا الجرعة الثانية.