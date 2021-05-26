مسؤول بريطاني: وزير الصحة «كذب على الجميع»

قال مساعد سابق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه «كان يتعين إقالة» وزير الصحة البريطاني بسبب التصريحات التي أدلى بها في الاجتماعات المغلقة وعلى العلن خلال أزمة فيروس كورونا.

ورداً على سؤال حول تقييمه لإدارة وزارة الصحة البريطانية لفترة الجائحة العام الماضي، قال دومينيك كامينجز: «أعتقد أنه هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين خذلتهم القيادة العليا بشكل رهيب. وأعتقد أنه كان يتعين إقالة وزير الصحة (مات هانكوك) فيما لا يقل عن 15 إلى 20 موقفاً، بما في ذلك الكذب على الجميع في اجتماع تلو الآخر في الحكومة وعلى الملأ».

وقال إن أداء الكثير من كبار الموظفين جاء من دون التوقعات بصورة كبيرة جداً وبشكل كارثي، لافتاً إلى أن كثيرين طالبوا بإقالة هانكوك خلال الجائحة. وأضاف أن جونسون وصف في البداية تفشي فيروس كورونا بأنه «إنفلونزا الخنازير الجديدة». وقال خلال استجواب أمام برلمانيين اليوم:«في فبراير، كان رئيس الوزرء يراها (الجائحة) مجرد قصة مخيفة، ووصفها بأنها أنفلونزا الخنازير الجديدة».