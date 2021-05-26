السيسي ووزير الخارجية الأميركي يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

اجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء فور وصوله الى القاهرة التي لعبت دوراً رئيساً في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين الذي يأمل في تثبيته.

استغرق الاجتماع قرابة ساعة ونصف الساعة، وحضره وزير الخارجية المصري سامح شكري وعباس كامل رئيس المخابرات العامة وهو الجهاز المكلف ملف الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

بعد الظهر، غادر بلينكن القاهرة متوجهًا إلى الأردن. قبل أن يتوجه الى القاهرة، التقى بلينكن صباح الاربعاء الرئيس الاسرائيلي رؤوفن ريفلين وشكره، في تغريدة على تويتر، على «سعيه من أجل التعايش والتسامح والسلام».

وأكد بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة في صدد منح«مساعدات» قيمتها أكثر من 360 مليون دولار للفلسطينيين من بينها 38 مليون دولار مساعدات إنسانية.

وأكد أنه بعمل مع الكونغرس الأميركي من أجل منح مساعدة اقتصادية للتنمية قيمتها 75 مليون دولار إضافة إلى منح 5,5 مليون دولار كمساعدات عاجلة إلى غزة التي لحق بأجزاء عدة منها دمار جراء القصف الإسرائيلي. ولكن بلينكن شدد على أن المساعدات ينبغي ألا تذهب الى حركة حماس.

تعهد بلينكن الثلاثاء بإعادة الاتصالات مع الفلسطينيين، والدفاع عن إسرائيل في بداية جولته في الشرق الأوسط.