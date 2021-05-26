5 محافظين بين 7 متنافسين في انتخابات إيران الرئاسية

طهران (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أمس، لائحة بسبعة مرشحين، بينهم خمسة من المحافظين، أبرزهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، صادق مجلس صيانة الدستور على خوضهم الانتخابات الرئاسية، مع استبعاد شخصيات بارزة يتقدمها الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني.

وتستعد إيران لإجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في 18 يونيو، لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، الذي لا يحق له دستورياً الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.

وسجل زهاء 600 أسماءهم، خلال مهلة الترشيح في وزارة الداخلية التي انتهت في 15 مايو، قبل أن تُرفع إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية الإشراف على الانتخابات، ومنح المرشحين أهلية المنافسة.

واستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضواً، أسماء بارزة من القائمة الأولية، مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، وإسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس روحاني.

وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد مرجحاً، نظراً لأنه واجه المصير نفسه لدى ترشحه لانتخابات العام 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي تولى رئاسة مجلس الشورى، بين 2008 و2020، إضافة الى جهانغيري، خطوة مفاجئة.