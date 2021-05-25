إنقاذ 100 مهاجر أفريقي قبالة سواحل تونس

تونس (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن قوة تابعة للجيش أنقذت قبالة سواحل تونس 100 مهاجر بينهم 8 أطفال، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بصورة غير شرعية على متن زورق مطاطي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع «أنقذت قوة تونسية تابعة لجيش البحر، 100 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، 82 ذكراً و10 نساء و8 رضع، كانوا على متن زورق مطاطي منساق مع التيار بالموقع شمال شرق جرجيس على بعد 40 كم، داخل منطقة البحث والإنقاذ التونسية».

وأوضح البيان أن المهاجرين «أبحروا فجر الاثنين من السواحل الليبية في اتجاه الفضاء الأوروبي». وتابعت وزارة الدفاع أن الخافرة نقلت المهاجرين «إلى القاعدة البحرية بصفاقس لتسليمهم لاحقاً إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم».