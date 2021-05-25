الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه الثابت بـ«حل الدولتين»

بروكسل (وكالات)

استقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إصدار بيان مقتضب من ثلاث جمل يغطي آخر اندلاع للعنف في قطاع غزة. وكان وزراء خارجية التكتل أخفقوا في القيام بذلك الأسبوع الماضي، بسبب المعارضة المجرية.

وجاء في إعلان مشترك للاتحاد الأوروبي، وقعه قادة الاتحاد الذين عقدوا اجتماعاً في وقت متأخر من مساء أمس الأول في بروكسل: «نرحب بوقف إطلاق النار، الذي يجب أن ينهي أعمال العنف».

وأضاف: «إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين لاستئناف عملية سياسية، ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجدداً التزامه الثابت بحل الدولتين».

وبدأ وقف إطلاق النار منذ يوم الجمعة، وهو ما أنهى 11 يوماً من الغارات الجوية الإسرائيلية، وإطلاق الصواريخ الفلسطينية.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن زيادة مساعداته الإنسانية الطارئة للفلسطينيين بمقدار 8 ملايين يورو (9.7 مليون دولار) ليرتفع إجمالي المساعدات الأوروبية إلى 34.4 مليون يورو (42 مليون دولار) للعام الجاري. وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان: «إنها ستخصص المساعدات الإنسانية الإضافية لدعم ضحايا أعمال العنف الأخيرة».