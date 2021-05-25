الأردن: معالجة أسباب الصراع تمهد للهدنة الدائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

عمان (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي زار رام الله، أمس، أن الطريق للهدنة الدائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو إيجاد طريق للأفق السياسي على أساس حل الدولتين، مشدداً على أنه «يجب معالجة أسباب تفجر الصراع».

وأضاف الصفدي: «نرى أن المواقف التي عبرت عنها الإدارة الأميركية الجديدة إيجابية، في ما يتعلق بحل دولتين، والاستيطان، وترحيل السكان، وفرص السلام.. كلها مواقف إيجابية، سنبحث في الانتقال من القول إلى الفعل».

من جانبه، رأى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن هناك «محاولة لترجمة الاهتمام والزخم الدولي بإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية».

قال رياض المالكي: «لم نتحدث فقط عن التهدئة بل بتثبيت للتهدئة بحيث تشمل القدس والضفة، وبحثنا خطه إعمار غزة ضمن مسار سياسي وأفق سياسي يسمح بالعودة للمفاوضات»، مشيراً إلى أن «زيارة الصفدي بهذا التوقيت مهمة، وسنكمل التنسيق بين الأردن وفلسطين».

إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، السفير الإسرائيلي لدى عمان احتجاجاً على احتجاز إسرائيل أردنيين تسللا عبر الحدود.

وقالت الوزارة، في بيان: إنها استدعت سفير إسرائيل في عمان «لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين في إسرائيل، وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومع المواطنَين».

وطالبت السفير «بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين».

وكانت إسرائيل أعلنت في 16 مايو اعتقال أردنيين، قالت: إنهما اجتازا الحدود من المملكة، بهدف الوصول إلى القدس، وإنهما كانا يحملان سكاكين.

وأكدت وزارة الخارجية للسفير الإسرائيلي، بحسب البيان، «ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن، والوقوف على وضعهما، وتقديم الدعم اللازم لهما، وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة».

من جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية للسفير الإسرائيلي «رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح في منازلهم التي يملكونها».