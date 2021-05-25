واشنطن وموسكو تحددان تاريخ عقد قمة بايدن وبوتين

أعلن البيت الأبيض والكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيجتمعان في 16 يونيو في جنيف لعقد قمة منتظرة بفارغ الصبر وجهاً لوجه، وتأتي القمة في وقت يشهد توترات بين القوتين المتنافستين.

وتم اقتراح فكرة عقد قمة منذ أسابيع، لكن الكرملين كان حذراً بشأن إعلان ما إذا كان بوتين سيقبل الدعوة أم لا.

ومن المقرر بالفعل أن يسافر بايدن إلى أوروبا لعقد مجموعة من الاجتماعات.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الكرملين أن الرئيسين سيناقشان العلاقات الثنائية والاستقرار الاستراتيجي وتسوية النزاعات الإقليمية والتعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الزعيمين سيناقشان المجموعة الكاملة من القضايا الملحة، فيما نسعى إلى استعادة القدرة على التوقع والاستقرار في العلاقات الأميركية الروسية".

وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بسرعة بسبب مزاعم واشنطن بتدخل روسيا في الانتخابات وتورطها في هجمات إلكترونية، وأسلوب معاملة المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، والصراع في شرق أوكرانيا. وفرض الجانبان مجموعة من العقوبات والعقوبات المضادة وتبادلا طرد الدبلوماسيين.