تفاصيل المؤتمر الصحافي لنتنياهو ووزير خارجية أميركا

ثمّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، وذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب.

فيما قال بلينكن إن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل، وإن مهمته في المنطقة هي العمل على خفض التوتر. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالكامل ضد هجمات حماس، مضيفا: «سنمنع حماس من الاستفادة من أموال إعادة إعمار غزة.. وسنحشد الدعم الدولي اللازم لإعادة إعمار غزة».

ووصل وزير الخارجية الأميركي، في وقت سابق الثلاثاء، إلى تل أبيب في زيارة تهدف لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك ضمن جولة شرق أوسطية يزور خلالها القدس ورام الله والأردن ومصر.

والتقى بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس، وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الضفة الغربية. وبعد هاتين المحطّتين يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أدى دوراً أساسياً على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيّز التنفيذ.

وفي المحطة الأخيرة من جولته يزور بلينكن قبل عودته الخميس إلى الولايات المتحدة، الأردن. وتأتي جولة بلينكن بعد أيام على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، لمتابعة الاتفاق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي في غزة.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن أنه طلب من بلينكن التوجه إلى الشرق الأوسط لمتابعة دبلوماسية واشنطن في تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة وأمله في إعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.