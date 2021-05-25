وزير الخارجية الأميركي يصل تل أبيب

وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن صباح الثلاثاء إلى تل أبيب لدعم تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، بعد تصعيد دام استمر أحد عشر يوما.

وحطت طائرة وزير الخارجية الاميركي في الساعة 07,45 صباحا (04,45 ت غ) بالتوقيت المحلي في مطار تل ابيب. وسيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.