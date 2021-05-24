«التحالف»: تسليم طفل جنّده «الحوثيون» للحكومة اليمنية

الرياض (واس)

أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف أعادت أمس، أحد الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الميليشيات «الحوثية» الإرهابية المدعومة من إيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية. وأوضح المالكي أن إجراءات إعادة وتسليم الطفل للحكومة اليمنية الشرعية جرت بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة. وأوضح أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح، بقيادة القوات المشتركة للتحالف، أعادت تأهيل وتسليم ما مجموعه 147 طفلاً يمنياً منذ بداية الأزمة اليمنية تم تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في العمليات القتالية على الحدود الجنوبية للمملكة، من قبل الميليشيات «الحوثية»، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل.