سوريا تستعدّ لانتخاب الأسد غداً لولاية جديدة

بيروت (وكالات)

تشهد سوريا غداً انتخابات رئاسية، هي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمّر، ستمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة، وتكرّس، وفق محللين، صورته كرابح في الحرب، سيقود أيضاً مرحلة إعادة الإعمار.

وفي بلد أنهك النزاع بناه التحتية واقتصاده، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة، اتّخذ الأسد، البالغ 55 عاماً، عبارة «الأمل بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية بعد عقدين أمضاهما في سدّة الرئاسة.

وغزت صور حديثة له شوارع دمشق كافة، مع صور لمرشحين آخرين، يخوضان السباق الرئاسي، وإن بكثافة أقل بكثير.

ويرى الباحث الفرنسي المتخصص في الجغرافيا السورية فابريس بالانش أنّ «السوريين سيصوّتون لمبايعة بشار الأسد وحكومته». ويضيف: إن بشار الأسد يريد أن يظهر فعالية المؤسسات السورية، عبر إجراء انتخابات بشكل منتظم.

لكن هذه الانتخابات ستُجرى فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وشارك سوريون في التصويت في سفارات بلادهم وقنصلياتها في الخارج.

وستمنح أصوات الناخبين الأسد، على الأرجح، سبع سنوات جديدة في الحكم، عقب عقد من نزاع دامٍ ومدمر، تسبّب بتشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وإلى جانب الأسد، يخوض مرشّحان السباق الرئاسي: الأول هو وزير الدولة السابق عبدلله سلوم عبدالله، وكان نائباً لمرتين، والثاني هو المحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل، وسبق أن شارك في عداد ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والتي اتسمت بالفشل.

ويحلّ الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر، أموالهم. وعلى وقع النزاع، شهدت الليرة تدهوراً غير مسبوق في سعر صرفها في مقابل الدولار. وبات أكثر من ثمانين في المئة من السوريين يعيشون، وفق الأمم المتحدة، تحت خطّ الفقر.