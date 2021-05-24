الاغتيالات تهدد الانتخابات العراقية

بغداد (أ ف ب)

تتوالى المواقف المقاطعة للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر في العراق، على خلفية مناخ الخوف الذي أحدثته موجة اغتيالات طالت نشطاء، لكن لم يحاسب مرتكبوها حتى الآن.

ورغم تلك الدعوات، يشكك محللون سياسيون في أنها ستقف أمام إجراء الاقتراع في الواقع، نتيجة سيطرة الأحزاب التقليدية على اللعبة السياسية من خلال الضغط وشراء الأصوات.

وجاءت المواقف الداعية إلى مقاطعة الانتخابات، احتجاجاً خصوصاً على اغتيال إيهاب الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة ينبّه من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب العراق قبل أسبوعين تقريباً.

وفي اليوم التالي، استهدف الصحافي أحمد الحسن في الديوانية جنوباً بالرصاص، ليصاب في رأسه، وما يزال يتلقى العلاج في مستشفى في بغداد.

ودعا حسين الغرابي مؤسس «الحركة الوطنية للبيت العراقي»، أحد التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية، إلى المقاطعة.

وقال: «قرّرنا تبني معارضة النظام السياسي، وممانعة إجراء الانتخابات»، إلى حين معرفة «قتلة شهداء تشرين وبالأخص إيهاب الوزني».