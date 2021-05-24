ميركل تطالب بالتأهب لأي جوائح جديدة

جنيف (وكالات)

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من مخاطر اندلاع جوائح جديدة، داعية المجتمع الدولي إلى تحسين استعداده لذلك. وقالت ميركل، في رسالة عبر الفيديو عُرضت في مستهل الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية: «هذه الجائحة لم يتم التغلب عليها بعد». ودعت ميركل إلى إبرام معاهدة دولية بشأن مكافحة الجوائح، والتي من شأنها تحسين تعاون البلدان في هذا المجال عبر الإنذار المبكر والتصرف على نحو أسرع للقضاء على جائحة عالمية جديدة في مهدها. وقالت: «الحال عقب الجائحة سيكون مثلما كان قبلها، ويجب أن نكون مستعدين جيداً قدر الإمكان للمرحلة التالية».