الصين تنفي صحة هذه التقارير!

نفت الصين الاثنين صحة تقارير أفادت بإصابة ثلاثة من باحثي معهد علم الفيروسات في ووهان، المدينة التي اعتُبرت سابقا بؤرة الجائحة، بمرض استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل تفشي الفيروس عالميا.

وكانت مصادر صحفية قد أوردت نقلاً عن تقرير للاستخبارات الأميركية أن ثلاثة باحثين في مختبر صيني أصيبوا في نوفمبر 2019 ب«أعراض مطابقة على السواء لأعراض الإصابة بكوفيد-19 وعدوى موسمية».

وأبلغت الصين منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر برصد بؤرة لإصابات بالتهابات رئوية في ووهان. ولطالما تصدّت بكين بشراسة لنظرية تفيد بأن كوفيد-19 تسرّب من أحد مختبراتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن ما أوردته التقارير الصحفية لا أساس له من الصحة.

وشدّد المتحدث على أنه «في 23 مارس، نشر معهد علم الفيروسات في ووهان بيانا يشير إلى أنه لم يكن على تماس مع فيروس كورونا قبل 30 ديسمبر.

حتى هذا التاريخ (أي تاريخ نشر البيان) لم يكن أي فرد من الطاقم، أو أي باحث-متدرب قد أصيب» بالفيروس.

وبحسب السلطات الصينية، تم إرسال عينات من فيروس كورونا إلى هذا المختبر لدرسها.