البيت الأبيض يصدر بياناً مهماً بشأن أصل «كورونا»!

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد تقرير صحيفة «وول سترت جورنال» حول أصل مرض كوفيد-19 وإنها تحتاج مزيداً من المعلومات.

كانت الصحيفة قد ذكرت أمس الأحد نقلاً عن تقرير للمخابرات الأميركية أن ثلاثة باحثين في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات سعوا للحصول على علاج بالمستشفى في نوفمبر 2019، أي قبل شهر من إعلان الصين رصد أول حالات إصابة بكوفيد-19.

وقالت ساكي إن الولايات المتحدة تأمل في أن يتسنى لمنظمة الصحة العالمية إجراء تحقيق أكثر شفافية في أصول جائحة فيروس كورونا.