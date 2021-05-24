قتيل وجرحى في عملية طعن في القدس

قالت خدمات الطوارئ إن فلسطينيا طعن وأصاب إسرائيليَّين، أحدهما جندي، قبل أن تطلق عليه الشرطة الإسرائيلية النار وترديه قتيلا اليوم الاثنين قريبا من منطقة مشتعلة في القدس الشرقية كانت محورا للاحتجاجات الفلسطينيين.

وقالت خدمة إسعاف ماجن دافيد أدوم الإسرائيلية إن رجلين في العشرينيات من العمر أصيبا في الهجوم وأحدهما إصابته خطيرة والآخر إصابته طفيفة.

وأكدت خدمة زاكا الإسرائيلية للطوارئ، التي أرسلت أيضا فريقا إلى موقع الهجوم للتعامل مع أي جثامين لوفيات محتملة، مقتل المشتبه به في الهجوم، بعد أن قالت الشرطة إنه جرى "تحييده". وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد المصابين جندي. وأضاف في بيان "تلقى الجندي الرعاية الطبية في المكان ونُقل إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج"