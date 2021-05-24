الصحة العالمية: "متحورات كورونا" قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر

جدد الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تحذيراته من أن العالم لن يكون فى مأمن من خطر كورونا ومهما كان مستوى التلقيح فى أى بلد قبل السيطرة على الفيروس فى كل مكان وحتى البلد الاخير.

وقال غبريسيوس "لقد بلغت بلدان العالم عدد الوفيات التى حدثت بسبب الفيروس فى العام الماضى ولكن حدث ذلك فى الأسبوعين الأخيرين فقط".

وحذر غبريسيوس في كلمة افتتح بها اليوم أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها الرابعة والسبعين افتراضيا..من أن التغيرات التى تحدث على الفيروس والتى تعرف بالمتحورات قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر.

وقال إن مرفق كوفاكس الذى أقامته المنظمة لايصال اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ..لايملك مايكفى من اللقاحات ودعا الدكتور تيدروس البلدان التى تملك مايكفى من اللقاحات إلى مشاركتها مع المرفق الدولي.

وطالب بدعم مبادرة التلقيح المطروحة أمام جمعية الصحة العالمية لتحقيق هدفها بتلقيح مايصل إلى 10 % من سكان العالم بحلول سبتمبر المقبل و 30 % بحلول نهاية العام. كما حث الدول على دعم مبادرة الهند وجنوب افريقيا فى منظمة التجارة العالمية التى تدعو إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية من أجل إتاحة تصنيع وانتاج اللقاحات فى أكبر عدد ممكن من البلدان. وأكد أن العالم لايزال في وضع هش أمام كورونا .