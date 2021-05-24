مدير عام الصحة العالمية: كورونا تسببت بوفاة 115ألف موظف صحي

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الاثنين، أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية منذ أن ظهر الوباء.

وقال في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة "على مدى 18 شهراً، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت". وأضاف "أصيب العديد منهم بينما تسجيل الحالات رسمياً قليل، نقدّر بأن 155 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية دفعوا الثمن الأكبر لخدمة الآخرين".