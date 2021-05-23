الأمم المتحدة تطالب بعملية سياسية بالتزامن مع إعمار غزة

غزة (وكالات)

دعا مسؤولون في الأمم المتحدة الأحد إلى البدء بـ«عملية سياسية حقيقية» تهدف إلى ضمان إعادة إعمار قطاع غزة على المدى الطويل، محذرين من مزيد من الدمار بعد التصعيد بين إسرائيل والفصائل المسلحة في القطاع، والذي استمر 11 يوماً.

وفي وقت تطلع فيه السلطات على حجم الأضرار، وبينما شرع السكان بتفقد منازلهم ومتاجرهم، زار وفد أممي رفيع المستوى القطاع بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني: إن إعادة إعمار غزة يجب أن تصاحبها جهود طويلة الأمد لتجنب جولة جديدة من إراقة الدماء. وأكد لازاريني أن إعادة الإعمار يجب أن ترافقها «بيئة سياسية مختلفة».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى التركيز، وبشكل جاد وحقيقي، على التنمية البشرية والوصول المناسب إلى التعليم والوظائف وإلى سبل العيش»، لكنه رأى أن ذلك يجب «أن يكون مصحوباً بعملية سياسية حقيقية».

وفي لقائه مع صحافيين، قال لازاريني: إنه «محبط بحق».

وبحسب المفوض العام، فإن «المعاناة في غزة تزداد بشكل مطرد بسبب عدم معالجة الأسباب الحقيقية للنزاع من جذورها».

وقالت لين هاستينغز من وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»: إن القصف الشديد خلف أضراراً جسيمة على الصحة العقلية للسكان ناهيك عن الأضرار المادية.

وعن الحرب الأخيرة في عام 2014، قالت هاستينغز: «في 2014 كانت لدينا فترات راحة لأسباب إنسانية، تمكن الناس من الخروج والوصول إلى المتاجر، وشعروا بالأمان مرة أخرى».

وأكدت للصحافيين: «نتحدث عن حجم الصدمات التي تعرضوا لها هذه المرة، ومن دون توقف، أو التقاط للأنفاس».

وأضافت: هاستينغز: «لم أسمع من الناس أنهم يسعون إلى الحصول على مياه، حتى من أولئك الـ800 ألف الذين ليس لديهم مياه نظيفة».

وأضافت: «الناس يتحدثون عن التأثير على حياتهم العامة، وكيف سيتعافون من كل هذا».